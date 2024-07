Disperato è finita così Temptation Island disastro su Raul dopo gli ultimi fatti nel villaggio

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un falò tragico quello a cui hanno assistito i telespettatori di Canale 5, giusto qualche ora fa,2024. La sintonia tra la sosia di Ilary Blasi, ormai la chiamano tuttisui social, e il tentatore che è stato anche a Uomini e Donne, Carlo, ha messo in grave crisi Raoul, che è fuggito dal falò con Martina. La gelosia del fidanzato ha sempre rappresentato un problema nella coppia in questione. Martina lavora nel ristorante del padre, tra i preferiti di Francesco Totti, Mahmood e altri vip, e Raoul si sarebbe spesso piazzato nel locale per controllarla. Lei asi è scatenata, lui è fuggito in lacrime dal falò. Già prima di arrivare al temibile falò carico di clip, Raoul era fuori di sé dalla rabbia, e dalla delusione, per Martina.