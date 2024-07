Che cos’è la Legge Bacchelli richiesta dall’attore Leopoldo Mastelloni

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laè unavoluta nel 1985 dal primo Governo Craxi con la quale si stabilì un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a favore di cittadini illustri che si trovano in un momento di grave indigenza. Le persone che ne fannopossono ottenere un vitalizio per il sostentamento. Laporta il nome del primo beneficiario, lo scrittore Riccardo, che tuttavia non usufruì dei suoi benefici perché morì prima del primo pagamento. Lanacque da unadel professor Maurizio Vitale, molto legato a, docente di Storia della Lingua italiana all’Università degli Studi di Milano. Secondo lail Presidente del Consiglio assegna al richiedente, previa comunicazione al Parlamento, un sostegno straordinario.