Carlos Alcaraz si gode la sua seconda finale consecutiva a Wimbledon | Ho variato i colpi per vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Missione compiuta per. Lo spagnolo (n.3 del mondo) ha rispettato i pronostici e si è imposto nella prima semidel torneo dicontro il russo Daniil Medvedev (n.5 ATP), che aveva sconfitto Jannik Sinner nei quarti di. 6-7 (1) 6-3 6-4 6-4 lo score in favore dell’iberico che andrà a caccia del secondo titolo consecutivo a Londra (domenica 14 luglio), in attesa di sapere chi tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti sarà il suo avversario. Un match che non è iniziato al meglio per Carlitos, merito di Medvedev: “È stato il mio primo match all’aperto e ne sono contento, ma le condizioni non erano le stesse. Lui ha iniziato alla grande e ha meritato diil primo set. Io ho cercato di rimanere calmo e dal secondo ho alzato il mio livello, riuscendo a conquistare subito il break e a cambiare un po’ di cose“, ha raccontato a caldo l’iberico.