Calciomercato Napoli scelto il dopo Osimhen | il bomber ha una mega clausola

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilè appena cominciato e tiene banco il futuro di Victor. Il giocatore potrebbe salutare nei prossimi giorni. Nonostante le ultime indiscrezioni parlino di un’apertura alla permanenza Victordovrebbe quasi sicuramente lasciare. Il giocatore ha firmato a Dicembre uncontratto da 10 milioni annui conda 130 milioni e ormai non rientra nei piani del club. Al momento la sua situazione vive una fase di stallo, nessun club sembra intenzionato a investire laper acquistare la stella azzurra e le sirene arabe non sembrano attrarre il, almeno in questa fase della carriera.può lasciaree il club azzurro si guarda intorno, in caso di addio serve un sostituto di livello e la società non può farsi trovare assolutamente impreparata.