Auto a fuoco nel Salernitano in fiamme anche una palazzina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Bracigliano, nel, intorno alle 8:15 alla Sala Operativa dei Vigili delè giunta una richiesta d’intervento per un’inall’interno di un locale adibito a garage. Sul posto i caschi rossi intervenuti da Sarno e Mercato San Severino, con l’ausilio di un’botte da Salerno, in quanto la struttura era sottoposta ad unadi tre piani. Estinto l’incendio e bonificata l’area, non si registrano fortunatamente feriti. L'articolonel, inunaproviene da Anteprima24.it. .