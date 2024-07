Amato dal carcere Non sono pericoloso liberatemi Ma i giudici | può perseguitare l’ex

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – “Io non mi vergogno. Giro a testa alta, perché non ho mai fatto del male: né nel 2021, né in vita mia. Nonuna notizia per il giornale, un condannato anzitempo e sulla cui sorte si accettano scommesse, un uomo in vincoli che le ex amiche del liceo vengono a guardare, tifando per la sua colpevolezza". Giampaolorende nuove dichiarazioni spontanee alla Corte d’assise che lo giudica per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo. Con la voce spezzata, parla del rigetto da parte della stessa Corte dell’istanza di scarcerazione dei suoi difensori, avvocati Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna, che avevano proposto per lui i domiciliari con braccialetto elettronico nella casa a Riccione del fratello.