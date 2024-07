Acrobatica | 30 anni di evoluzione e innovazione nel settore edilizio

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 12 luglio 2024) In occasione del trentesimoversario della sua fondazione, Edilizicambia nome in. Questo cambiamento segna un nuovo capitolo nella storia dell’azienda, leader nelle ristrutturazioni esterne su fune. Con una presenza consolidata in Europa e Medio Oriente, il gruppo Edilizi, ora noto come, continua a rappresentare un punto di riferimento nel, mantenendo l’essenza e i valori che hanno caratterizzato l’azienda sin dalla sua nascita. Le nuove Unit disi presenta al mercato con un approccio rinnovato e unità specializzate che rispondono alle esigenze moderne dell’edilizia. Le nuove unità operative dell’azienda riflettono la volontà die adattamento ai cambiamenti del, mantenendo al centro della loro attività i valori di sicurezza, rapidità di esecuzione, zero invasività e basso impatto ambientale.