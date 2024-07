10 volte le ex fidanzate di hanno ispirato la sua musica

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una forza oltre laTaylor Swift, spesso considerata più influente dellastessa nonostante le opinioni di Courtney Love, pubblicherà il suo nuovo album, “The Tortured Poets Department”. Questo sarà il suo undicesimo album in studio in una straordinaria carriera lunga 18 anni, segnata da numerosi successi da record. Canzoni iconiche ed ex famosi Le canzoni di Swift spesso riflettono le sue relazioni passate, molte con personalità famose. La mitologia che circonda i suoi ex fidanzati haalcuni dei suoi brani più iconici. Una storia costellata di stelle L’elenco degli amori passati di Swift chetrovato spazio nei suoi testi è impressionante, con nomi di alto profilo come Harry Styles, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal e Tom Hiddleston.