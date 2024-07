Via i cellulari dalle scuole italiane torna il diario cosa cambia con le nuove regole?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato una serie di circolari che stravolgeranno la didattica dal prossimo anno scolastico.saranno banditi i, anche a scopo educativo. Verrà anche reintrodotto l’uso delcartaceo per riabituare i ragazzi a scrivere. Una scelta, questa, legata all’indagine della VII commissione del Senato sugli effetti negativi dell’uso eccessivo di dispositivi elettronici sulla concentrazione, la memoria e lo spirito critico degli studenti. Dunque, se tablet e computer dovranno essere utilizzati sotto la guida strettissima del docente, per gli smartphone, invece, la stretta è totale. Almeno per quanto riguarda gli alunni di elementari emedie. Basta tecnologia invasiva, insomma.