Ultime Notizie Roma del 11-07-2024 ore 16 | 10

(Di giovedì 11 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Italia in casa un risultato al vertice nato di Washington La menzione nel documento finale della nomina di un rappresentante speciale per il fianco Sud dell’Alleanza come era stato richiesto dadurante i lavori del consiglio Nord Atlantico meloni hai iniziato te non siamo in prima linea difesa degli alleati orientali non possiamo essere lasciati soli nella difesa del pronte studia dell’Alleanza tu la stessa linea il ministro degli Esteri Antonio tajani che ha ricordato quanto la nomina del rappresentante fosse in verità per l’Italia le tensioni che aggiustano quest’area geografica a partire da quelle legate ai flussi migratori sono stati Inoltre al centro dell’incontro bilaterale tenuto da Meloni con il presidente turco erdogan o in Qual è la prima era tutto anche una portamento delle relazioni economiche poi il sostegno dell’Italia all’ucraina continuerà assicurato meloni nel corso del Canneto correrò che ti ha mirato ed efficace ovvero che i membri dell’Alleanza in modo più integrato per evitare sovrapposizioni e duplicazioni non sostenibili in una fase che velocità ante costretta a competere con una Russia che come ha ricordato il presidente statunitense di Joe biden è in piena e quello di guerra e continua ad aumentare la produzione di armi e munizioni anche grazie al sostegno di Cina Iran e Corea del Nord in Italia la cronaca il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti resta agli arresti domiciliari lo ha detto questa mattina il Tribunale del riesame i giudici preceduti da Massimo cusati hanno riconosciuto la linea della procura che aveva ipotizzato per il governatore il rischio di inquinamento probatorio Ariete azione del reato Toti si trova agli arresti domiciliari la tua Villa Nello spezzino dallo scorso 7 maggio nell’ambito della maxi-inchiesta Condotta dalla guardia di finanza per corruzionea chiusura i risultati delle prove Invalsi Al termine della scuola secondaria di secondo grado evidenza non apprezzabili miglioramento rispetto agli anni passati in tutte le discipline osservate quanto si legge tu la porto Nazionale Invalsi 2020 4 presentato oggi nella sala della Regina della Camera dei Deputati che ha coinvolto più di un milione di studentidella scuola secondaria di secondo grado i principali risultati a livello nazionale possono essere riassunti come segue in italiano 56% raggiunge almeno a livello base ovvero livello 3 il divario massimo torneo del Sud dalle 23.