Traffico Roma del 11-07-2024 ore 20 | 00

(Di giovedì 11 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora chiusa via Laurentina tra il raccordo anulare a Trigoria in direzione della puntina per un incendio di sterpaglia avvenuto all’altezza della rotonda che mette su via Castel di Leva code persulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra laFiumicino e Lanina per un incidente code sullaFiumicino tra via della Magliana e Parco dei Medici lezione dell’aeroporto sempre a causa di un incidente con le anche su via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto in via Salaria nelle due direzioni sulla stessa via del Foro Italico per lavori a partire dalle 22 di questa sera chiuderà il tratto compreso tra viale Tor di Quinto in via Salaria nei due sensi di marcia la riapertura è prevista domani mattina alle 6 attenzione alla segnaletica come sempre tutte le informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito