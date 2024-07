Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi | possibile fuga i velocisti ci proveranno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Unacuscinetto, la dodicesima delde. La Aurillac-Villeneuve-sur-Lot, di 203,6 chilometri, è una frazione mossa, con quattro GPM di quarta categoria che potrebbero favorire gli eventuali fuggitivi. Ma il percorso non troppo complicato, nonostante due strappetti nel finale potrebbe invogliare le squadre deia tenere la corsa chiusa per giocarsi il successo. E se il copione dovesse essere questo, poniamo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) come favorito, soprattutto dopo essere riuscito a sbloccarsi nella frazione di martedì. La sua rimonta per la maglia verde parte da qui e deve sfruttare dunque ognioccasione. Alle sue spalle proprio il leaderclassifica a punti, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), che vede un percorso del genere più adatto a lui, e Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla).