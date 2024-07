Tour de France 2024 | Girmay fa il tris Roglic un capitombolo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’eritreo Biniam(Intermarchè Wanty) ha vinto la dodicesima tappa del 111°delungo i 204 chilometri, sostanzialmente pianeggianti, da Aurillac a Villeneuve-sur-Lot. La maglia verde, giunto al terzo successo in questo, ha preceduto nella volata di gruppo il redivivo belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) e il tedesco Pascal Ackermann (Israel Premier Tech), salito in terza posizione a seguito della squalifica delse Arnaud Demare (Arkea B&B). La classifica generale resta immutata per quanto riguarda le prime tre posizioni con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in maglia gialla con un vantaggio di 1’06” sul belga Remco Evenepoel (Soudal Quickstep) e di 1’14” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).