TIM SUMMER HITS domani nuovo appuntamento in prima serata su RAI 1

(Di giovedì 11 luglio 2024)con TIM, la musica colonna sonora dell’estate 2024, venerdì 12 luglio 2024 insu Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. Conducono Carlo Conti e Andrea Delogu. Gli ospiti che saliranno sul palco: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Bigmama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Corona, Elodie, Emis Killa, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Petit, Renga Nek, Rose Villain.la terza puntata di TIMContinua il successo di TIM, il programma colonna sonora dell’estate. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu sarà in onda insu Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2, uned entusiasmantevenerdì 12 luglio.