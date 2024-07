Sofia Goggia in bicicletta tra le vie di Città Alta | Il cuore pulsante di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) “è ildi”: a dirlo è, mentre gira per le vie in. “In ogni vicolo ti perdi e trovi bellezza” afferma in un video prodotto dall’azienda ciclistica Merida, di cui è ambassador: “io poi sono una bergamasca convinta, e mi rispecchio molto nella miache amo infinitamente”. Ma ladiventa anche uno strumento di allenamento utile da affiancare agli sci quando l’oro olimpico di Pyeongchang è lontana dalle piste.ha unaper ogni evenienza: dalla city bike per gli spostamenti e le commissioni quotidiane alla mountain bike per le sessioni di allenamento intenso sui sentieri delle montagne che circondano laorobica, passando per l’ultima attrazione, una bici gravel.