Scomparso nel torrente Rho piange Giuseppe | un ragazzo pieno di vita

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una città incredula e sgomenta di fronte a quanto accaduto. La notizia del 17enneMarsichina, disperso nelMasino in provincia di Sondrio, ha lasciato senza parole la cittadina in provincia di Milano. Gli amici si sono riuniti tra chat e social per condividere la drammatica notizia e chiedersi chi l’aveva visto l’ultima volta. Ragazzi sconvolti dalla tragedia, che non se la sentono di parlare e raccontare qualcosa in più del loro amico che da due giorni è disperso dopo un tuffo nelMasino. Un gesto forse un po’ avventato, viste soprattutto le condizioni di piena del, causate dalle piogge e dagli scioglimenti dei ghiacciai, ma ceto dettato dalla spensieratezza dei 17 anni e dalla voglia di rinfrescarsi dal caldo di questi giorni, in cui è scoppiata l’estate.