Robot | creato sistema di addestramento basato su audio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sviluppato ManiWAV, un dispositivo che registra dimostrazioni umane dal vivo con back-visivo, permettendo aidi apprendere abilità di manipolazione I ricercatori di Stanford hannouninnovativo per addestrare imediante l’uso dell’, migliorando così la loro capacità di svolgere compiti complessi. ManiWAV è un dispositivo progettato per registrare dimostrazioni umane in tempo reale, fornendo back sia visivo che sonoro. Grazie a questa interfaccia intuitiva, ipossono apprendere abilità di manipolazione osservando solo queste dimostrazioni. Il team di ricerca ha dichiarato che ilè riuscito a completare con successo quattro compiti complessi, che richiedevano la capacità di percepire eventi di contatto e caratteristiche degli oggetti, anche in condizioni difficili.