Orlando prova a sfilarsi da Schlein Anzi no | Sono a disposizione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Come il piccolo Buddha, anche Andreaè un predestinato. E naturalmente, fin dalla più tenera età, in pratica da quando fu eletto sui banchi del consiglio comunale in quel di La Spezia. La città dove nacque, e dove a pochi mesi dal lieto evento si iscrisse alla Federazione giovanile comunista, diventandone, in men che non si dica, segretario cittadino. Il tempismo infatti è una delle sue qualità più evidenti, da quando iniziò a mettere nel mirino un qualche incarico (soprattutto ministeriale), a cui sembrava inevitabilmente portato. Insomma l'uomo giusto al posto giusto, ça va sans dire. D'altra parte è la fortuna di trovare sulla propria strada tanti talent scout. Come Piero Fassino, che lo scopre nella «cantera» ligure e lo nomina responsabile dell'organizzazione nei Democratici di sinistra.