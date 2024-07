Nuova vita in montagna Aiuti fino a 30mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024)per comprare casa se ci si trasferisce in un piccolo comune montano, cioè al di sotto di 5000 abitanti. Un comune come Cantagallo. È il contributo previsto nel bando regionale sulla "Residenzialità in2024" appena pubblicato e finalizzato a favorire e incentivare il ripopolamento e la rilizzazione socio-economica delle aree montane toscane. Con una dotazione di 2 milioni e 800miladel Fondo sviluppo montane italiane (Fosmit), il bando si rivolge a tutti i cittadini italiani,pei o extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, che risiedono in un comune italiano non montano (in base all’ultimo dato Istat ufficiale). C’è tempoalle 13 del 27 luglio per presentare istanza e richiedere il contributo che potrà andare da un minimo di 10mila a un massimo die che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 50% del totale delle spese sostenute per i costi connessi all’acquisto dell’immobile e relative pertinenze.