Nani DT Udinese | Bijol? Mi stupirei se non fosse apprezzato dall’Inter

(Di giovedì 11 luglio 2024)è un nome che piace tanto all’Inter. A parlarne lo stesso direttore tecnico dell’Gianluca. Lo sloveno è richiesto. GRANDE DIFENSORE – Il nome di Jakarimane in orbita Inter. Lo sloveno piace parecchio dalle parti di Viale Liberazione e lo stesso direttore tecnico dell’, Gianluca, a Radio Sportiva si è pronunciato sul difensore sloveno: «Mise nonda Inter e altre squadre importanti. Fino a quando non è stato eliminato ha dimostrato di essere il miglior difensore degli europei. È completo, leader difensivo, non vedo amnesie gravi, gli errori capitano a tutti. Ha attirato l’attenzione di molti club soprattutto in Premier League. Per noi è importante e vorremmo tenerlo ma dobbiamo essere pronti.