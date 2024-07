Milanese | Napoli Buongiorno ha carisma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mauro, ex calciatore del, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Ilpunta a rinforzare dapprima il reparto difensivo. Probabilmente, Conte lo riteneva il punto debole della passata stagione. “In tutti i reparti, a mio avviso, da Osimhen, che era stato l’uomo scudetto, al centrocampo non si è vista la stessa qualità. C’è stata anche qualche partenza come l’addio di Kim. Credo sia stato un atteggiamento complessivo che ha visto ilcon meno equilibrio e fame agonistica”. L’errore è stato anche non sostituire al meglio un difensore come Kim? “Non è facile trovare difensori di quel livello. Quell’estate furono bravi ad individuare Kim, che ha reso al massimo delle possibilità nell’anno dello scudetto.