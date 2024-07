L’Abc ha trovato un nuovo capitano I ’gradi’ a Cantini e arriva Gutierrez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una conferma pesante ed un innesto di spessore. Continua a prendere forma il roster delCastelfiorentino, che anche nella stagione 2024-‘25 prenderà parte al campionato di Serie B Interregionale. Partiamo dalla conferma perché si tratta di un castellano doc che erediterà i gradi didal partente Belli. Stiamo parlando dell’ala classe 1999 Pietro, alla sua nona stagione in gialloblu. Ai centimetri e alla fisicità sotto canestro,unisce tanto carisma ed uno spiccato senso del gruppo, doti che ne fanno l’uomo-spogliatoio per eccellenza. "Sono felicissimo di iniziare la nona stagione con la maglia del mio paese – racconta il neo–. Una stagione indubbiamente diversa dalle altre, nella quale ripartiamo da un roster quasi completamente rinnovato e dunque dalla necessità di integrare al meglio i nuoviti creando la giusta alchimia di squadra, elemento sempre fondamentale, in particolar modo per superare le difficoltà che inevitabilmente emergono durante un campionato.