La maturità è amara Diminuiscono i 100 E stavolta spuntano anche le polemiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ci sono i super bravi e ci sono i bravi. Ci sono quelli penalizzati dalla seconda prova di matematica che ha tirato giù la votazione finale, come al Gramsci-Keynes, e ci sonoi bocciati che hanno fatto male l’orale, come al Dagomari. Ci sono scuole dove le commissioni hanno picchiato più duro, come al Marconi, a digiuno di 100 negli indirizzi principali: il più bravo, premiato con la borsa di studio del Rotary, si è fermato a 98. È ormai alle spalle il rito dei fiori all’uscita e delle bottiglie di spumante stappate sul marciapiede: gli ultimi tabelloni sono usciti ieri al liceo Livi-Brunelleschi. Quest’anno ladei pratesi è stata un po’ sotto tono, ma in realtà l’effetto deriva dai voti ‘gonfiati’ negli anni della pandemia, senza dimenticare l’onda lunga del Covid che aveva costretto i ragazzi a casa nel biennio.