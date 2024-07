La giovane stuprata nella baracca Indagini su un un quarantenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Era questione di ore. Gli investigatori erano sulle sue tracce, e alla fine il cerchio si è stretto attorno a un italiano di 40 anni, rintracciato dalle forze dell’ordine in città: sarebbe lui il presunto autore della violenza sessuale ai danni della ventiduenne, residente nell’hinterland, ritrovata da una Volante della polizia domenica sera intorno in unavicino al passaggio a livello di Boccaleone. Aveva il volto tumefatto e lividi sul corpo. Dopo gli accertamenti è stata dimessa dall’ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli agenti della Squadra mobile, coordinati dal pm Guido Schininà, stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda partendo dalla testimonianza della vittima. Episodio,sua gravità, maturato in un ambiente disagiato, borderline, diviso tra l’abuso di alcol e quello di sostanze stupefacenti.