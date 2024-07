Inter continua la caccia al braccetto | si fanno largo due nomi ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’la suaal prossimodi sinistra, che possa fare da vice Alessandro Bastoni. Il cast sembra ridursi attorno a due profili. MARGINI – Sono giorni di riflessione per l’, chela sua ricerca senza fretta per un nuovodi sinistra. Serve rimpiazzare Tajon Buchanan e per farlo, il club ha deciso di puntare non su un esterno di fascia naturale, bensì su un nuovo difensore centrale di sinistra, che possa fare da vice Alessandro Bastoni e far avanzare definitivamente Carlos Augusto sulla linea dei cinque centrocampisti come riserva di Federico Dimarco. Marotta e Ausilio vorrebbero Mario Hermoso, che però non ha il benestare ad oggi di Oaktree. Avanzano due: Ricardo Rodriguez e Johan Vasquez.