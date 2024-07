Il Napoli parte per Dimaro in lista anche Marin e Spinazzola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Antonio Conte è innza per, dove da oggi inizia il ritiro estivo della squadra. Nella primadella preparazione sono out i calciatori reduci dagli Europei e Olivera, che stanotte è stato eliminato con il suo Uruguay dalla Coppa America, sconfitto in semifinale dalla Colombia. Tra i nuovi arrivi innza perfiguranoe Rafa, mail portiere di riserva Caprile e l’attaccante Cheddira, di rientro dal prestito a Frosinone. Ecco laufficiale dei convocati per il ritiro dicheoggi. Portieri: Caprile, Contini, Turi, Sorrentino. Difensori: D’Avino, Natan, Juan Jesus, Mazzocchi, Rafa, Mario Rui, Mezzoni, Ostigard, Rrahmani,