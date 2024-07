Il Manchester United accetta l’offerta del Marsiglia per Greenwood

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Secondo quanto riportato, la carriera di Masonalsta per concludersi dopo che il club hato un'offerta di 26,7 milioni di sterline dal. Il 22enne deve ancora concordare i termini con i giganti della Ligue 1 ma, supponendo che si possa raggiungere un accordo, incontrerà il nuovo allenatore dell'OM Roberto De Zerbi al Velodromo di Stato. Secondo quanto riportato dal Guardian, l'accordo perinclude ulteriori 3,8 milioni di sterline in componenti aggiuntivi e una clausola di rivendita pari al 40-50 percento di qualsiasi commissione.è stato accusato di tentato stupro, comportamento controllante e coercitivo nell'ottobre 2022, ma le accuse, da lui negate, sono state ritirate cinque mesi dopo, dopo che testimoni chiave hanno ritirato la loro collaborazione ed è emerso nuovo materiale.