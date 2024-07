Il delitto di Rosina colpo di scena in appello | ergastolo alla figlia e sconto per il nipote

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Macerata, 11 luglio 2024 – Omicidio pluriaggravato della madre:per Arianna Orazi, ritenuta colpevole delpremeditato della madre 78enneCarsetti, commesso la sera della vigilia di Natale del 2020 a Montecassiano (Macerata). Condannato con lei il figlio, Enea Simonetti, a 27 anni. E quattro anni e mezzo, per simulazione di reato e maltrattamenti, al marito della vittima, Enrico Orazi. Così nella tarda mattinata di ieri si è pronunciata la corte di assise didi Ancona, modificando in parte la sentenza di primo grado. A Macerata infatti l’assise aveva condannato all’solo ildella pensionata, infliggendo due anni per simulazione di reato al marito edi. Quella sera, dvilletta di Montecassiano era partita una richiesta di aiuto per una rapina: Arianna Orazi raccontò ai carabinieri che, mentre Enea era a fare la spesa, uno sconosciuto era entrato in casa, aveva legato lei e il padre, aveva ucciso la madre e poi aveva preso i soldi in casa.