I residenti scendono in campo | Stadio progetto da rivedere Non vogliamo traffico e smog

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il futuro del ’Romeo Neri’ è ancora tutto da scrivere. Mentre si attendono le prossime mosse a Palazzo Garampi, che sta esaminando attentamente ilper il nuovo impianto presentato dal Rimini e da Aurora immobiliare, chi vive dalle parti delloè già in allarme. Isi dicono molto preoccupati per "l’impatto che il nuovoavrà su questa zona, in particolare sue parcheggi". Con una lettera aperta un centinaio dichiede a Jamil Sadegholvaad chiarimenti e rassicurazioni. "Tanti di noi l’hanno votata – premettono i, rivolgendosi direttamente al sindaco – confidando nel suo impegno per l’ambiente. Ma dalle notizie lette finora si capisce che questa zona diventerà un trafficato centro commerciale e che il nuovoospiterà sempre più concerti".