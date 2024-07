Formia beccati ad abbandonare rifiuti in strada | task force in azione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Continuano senza soste sul territorio del Comune dii controlli volti a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di. Ieri mattina il personale dellaZero ha sorpreso un’autovettura con a bordo due individui intenti ada lato della via Sparanise. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia Locale, che, dopo aver provveduto all’identificdei trasgressori che peraltro ammettevano le loro condotte incivili, ha redatto l’apposita reldi servizio propedeutica all’emissione dei provvedimenti del caso. Un episodio purtroppo non isolato, che non ferma l’attività di prevenzione di chi è addetto al controllo sull’intero territorio, sia nel centro cittadino, sia nelle periferie e frazioni e nelle zone di montagna.