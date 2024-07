Florence Dance Festival | Anbeta Toromani illumina il cielo di S Maria Novella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 - Fisico longilineo, tecnica perfetta, talento indiscutibile. Il grande pubblico la conosce per la sua partecipazione al talent show di Canale 5 "Amici diDe Filippi", ma per gli addetti ai lavoriè prima di tutto la stella della Carmen coreografata da Gheorghe Iancu e diretta dal Premio Oscar Dante Ferretti, la protagonista assoluta delle stagioni del Teatro San Carlo di Napoli dal 2012 al 2017, e la musa del maestro Amedeo Amodio per le produzioni di Schiaccianoci, Coppelia e Carmen. Alla ricerca di progetti sempre più ambiziosi, la ballerina di origini di albanesi porta per la prima volta a Firenze, nella capitale dell'arte, della cultura e della bellezza, lo spettacolo "Preludes danze al pianoforte", che ripropone il sodalizio con il coreografo Massimo Moricone, già sperimentato con successo nel 2013 all'Opera di Bratislava - e poi in Italia a Roma, Udine, Rovigo e Gorizia - nel balletto "Romeo e Giulietta".