Fiorentina il Colpo di Mezzanotte Due centrocampisti in dieci giorni Pressing per Valentini

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 - Dueentro i prossimi. La linea dellaè questa. Non una speranza, dovrà essere una certezza. Palladino ne ha bisogno anche per strutturare un ritiro che somigli a una preparazione vera e propria in vista del campionato. Troppe volte si è assistito a ritiri buoni solo per mettere in mostra qualche giovane. Stavolta lanon se lo può permettere, il nuovo tecnico ha bisogno di tempo e allenamenti per far assimilare alla squadra il suo calcio. Ma alla squadra che poi disputerà la stagione, non a quella attuale. Due, una punta, un trequartista/esterno e un difensore. Sono questi i giocatori che mancano, ma la priorità il club viola la sta dando alla linea mediana.