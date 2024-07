Eventi a Bologna | cosa fare giovedì 11 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11– Musica, spettacoli e libri. E’ un menù ricco di iniziative quello in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 18, al Modernissimo si proietta Palazzina LAF di Michele Riondino. Alle 21.45, invece, in piazza Maggiore Cosimo Torlo consegnerà il Premio Cipputi(del quale il film è vincitore) al produttore Nicola Serra. Alle 19, Immanuel Casto è alle Serre dei Giardini Margherita per un talk su Crescere maschi. Alle 20, il Comunale ospita Il Trittico di Giacomo Puccini. Sempre alle 20, ultimo appuntamento con il ciclo di incontri ‘Intelligenza artigiana’ di Confartigianato a Villa Benni. Alle 20.30, al Sequoie Music Park, alle Caserme Rosse sono attesi i Take That. Alle 21, in Montagnola si esibisce dal vivo Sarafine, ex concorrente di X-Factor.