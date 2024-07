Euro 2024 Uefa | No alla finale terzo posto non è attraente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Inghilterra e Spagna inizieranno a prepararsi per ladia Berlino domenica, mentre le semifinaliste sconfitte Olanda e Francia torneranno direttamente a casa. A differenza dei Mondiali, aglipei non si gioca ile il torneo di quest’anno in Germania non fa eccezione. Laha spiegato che la partita per ilè stata abolita come parte di un cambiamento nel formato del torneo dal 1980 al 1984: “La partita non è stata considerata attrattiva e da allora non ha più fatto parte deglipei“. Non ci sono inoltre piani per reintrodurre questa sfida. Nel 1980, la Cecoslovacchia batté ai rigori l’Italia padrona di casa nell’ultima partita per ilin un Campionatopeo, mentre la Germania vinse il titolo.