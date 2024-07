Estate amica del cervello? Barbanti IRCCS San Raffaele Roma | e chi l' ha detto!

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Eccola, finalmente. Come fosse un time out, questo tempo sospeso e libero. Ce la meritiamo l', quella che fa bene alle nostre teste piene e che quando fugge lascia il vuoto di un amico che parte, parafrasando Victor Hugo. Ma si tratta sempre davvero di un'amicizia? “E chi l'ha!?” sentenzia Piero, Direttore dell'Unità per la Cura e la Ricerca sulle Cefalee e il Dolore dell'Sane Professore di neurologia presso l'Università Telematica San, “i caldi mesi estivi costituiscono una sfida per ila tutte le età, se prescindiamo dagli studenti che riprendono finalmente a seguire ritmi fisiologici, dormendo a sufficienza e riscoprendo la prima colazione”. È un dato di fatto che la vacanza spesso si rivela una situazione stressante e faticosa: prenotazioni, valigie, liste interminabili di cose da fare e da non dimenticare, code in auto, ritardi di voli, pasti irregolari, scottature, tuffi nel vuoto e infinite ore di luce.