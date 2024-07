E se Daisy Edgar-Jones a sorpresa fosse diventata l’attrice più cool di Hollywood?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Aveva 22 anni, recitava in produzioni teatrali e piccoli camei televisivi, quando asi presentò la grande occasione che aspettava da sempre. Una miniserie prodotta da Hulu e BBC nel 2020 ispirata al libro di una delle autrici millennial più promettenti, Normal People di Sally Rooney, insieme a Paul Mescal. Così, nei panni di Marianne Sheridan, la giovane attrice ha lasciato il pubblico senza parole, venendo di colpoda un’inaspettato successo globale. Così repentino da cogliere alla sprovvista anche il suo stil e guardaroba, che ha impiegato un paio di stagioni per ingranare il giusto ritmo. Arrivando ad oggi, e al tour promozionale del suo nuovo film Twisters, con un’immagine all’altezza delle star più seguite in fatto di moda.