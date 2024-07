D' Alessio Venditti e Mannoia al Festival di Tagliacozzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) È sempre più raro, al giorno d'oggi, vedere unin grado di compiere il giro di boa e arrivare ai così detti “anta”. E ancora più raro è arrivarci in grandissima forma, come fosse la prima volta, senza adagiarsi su comodi allori o vivacchiare grazie a polverose glorie passate. Non è dunque un caso che ilInternazionale di Mezza Estate della Città disia riuscito in questo 2024 a tagliare il prestigioso traguardo dei quarant'anni; quarant'anni di musica, danza, teatro, arte ed emozioni conquistati sul campo con tenacia, perseveranza e, soprattutto, con il coraggio di costruire una proposta culturale capace di innovare e custodire insieme, di guardare al futuro senza dimenticare il passato. Così la quarantesima edizione della manifestazione, in programma fino al 21 agosto nel bellissimo borgo abruzzese, si preannuncia davvero speciale, e non poteva essere altrimenti: un'edizione con ospiti di grande prestigio, capace di spaziare a tutto campo, dalla danza alla musica classica, dall'opera alla musica leggera, dalla letteratura al jazz, in una continua contaminazione tra linguaggi che è ormai la firma inconfondibile del direttore artistico Jacopo Sipari di Pescasseroli.