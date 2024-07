Cinema le uscite del weekend 12-14 luglio | Immaculate con Sydney Sweeney e Benedetta Porcaroli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) Fioccano diverse titoli alneldal 12 al 14, tra i quali spicca anche– La Prescelta. L’attesissimo horror diretto da Michael Mohan, con, Álvaro Morte e, non è la solita novità disponibile sul grande schermo. Di seguito, i nuovi titoli. Ildal 12 al 14porta con sé diverse novità alper il pubblico, tra cui– La Prescelta. Per la regia di Michael Mohan, il nuovo horror vede come protagonista la star della serie Euphoria(che è anche produttrice del progetto), nei panni di Suor Cecilia. Oltre a lei, il cast della pellicola vanta anche la presenza di Álvaro Morte,e Simona Tabasco. Le novità delaldal 12 al 14– VelvetMagProdotto da Black Bear Pictures e Fifty-Fifty Films,è distribuito in Italia da Adler Entertainment e si svolge a metà del ventesimo secolo, in un convento isolato nella campagna italiana.