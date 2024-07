Chiamate moleste | questa opposizione è un bluff

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’iscrizione al registro «Rpo» doveva essere un baluardo contro le telefonate degli operatori di telemarketing. Invece non solo funziona poco: in alcuni casi aumentano. Così si resta in balìa dei call center. I numeri sembrerebbero parlare di un successo: 30 milioni di iscritti, cinque miliardi di contatti verificati, un migliaio di operatori di telemarketing che ogni anno si rivolgono al Registro pubblico delle opposizioni (Rpo). Tutto questo in due anni. Da quando, cioè, è stata formalizzata la possibilità per i cittadini di iscrivere il proprio contatto telefonico all’Rpo ed evitare telefonate indesiderate da parte di aziende che offrono servizi, promozioni e novità commerciali. Eppure, al di là dei numeri, scavando a fondo pare proprio che il sistema presenti ancora molteplici, gravi buchi.