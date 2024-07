Calcio rissa terrificante Botte da orbi fra tifosi e calciatori dopo la semifinale di Coppa America VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si sa che ilin Sudè vissuto con grande passione. Esagerando, si potrebbe dire che il gioco più bello del mondo rappresenta per iquasi una “piccola guerra”. Ma quello che è successoladifra Colombia e Uruguay supera l’immaginazione. La gara ha visto la storica affermazione dei colombiani per 1-0 grazie a un colpo di testa di James Rodriguez. Un evento epocale per i “Cafeteros”, che hanno raggiunto la finale della competizione23 anni di assenza, al termine di una partita combattuta e molto fisica, come da tradizione. Al Bank ofStadum di Charlotte, la nazionale uruguayana di Marcelo Bielsa è crollata pur avendo disputato tutto il secondo tempo con un uomo in più per l’espulsione del giocatore colombiano Munoz.