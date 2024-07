Avv Giuliani | Per il gioco di Conte Lukaku è più adatto di Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Francesco, avvocato, è intervenuto durante il programma ‘Piazza Affari’ su Tmw Radio per commentare vari temi legati al Napoli. Queste le sue parole: Che ne pensadell’arrivo die dei suoi metodi? “È il modo migliore per cominciare un programma triennale. Sarà importante sfruttare la settimana senza impegni, anche se vedo questo come un primo anno di preparazione per i prossimi”. Su Kvaratskelia eche idea si è fatto? “Innanzituttoha detto che vuole trattenere Kvaratskelia e Di Lorenzo, ha posto la sua condizione. Io ricordo poi che ci sono dei contratti che andranno rispettati. O si rinnova o il contratto resta così, il resto sono idiozie. Anche Di Lorenzo ha appena rinnovato e dunque i mal di pancia sono destinati a rimanere nel nulla.