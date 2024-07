Al via la VII edizione di Cinema sottole stelle a Tegoleto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – A partire da mercoledì 17 luglio prende il via la VIIdi “SOTTO LE” a. “Figure EXTRA-ordinarie” è il titolo della rassegna di quest’anno che vuole mettere in evidenza quanto la normalità, la quotidianità, la semplicità, l’ordinarietà di una persona talvolta possa essere (o diventare) un modello (o una figura) appunto STRAORDINARIA tanto da cambiare radicalmente (forse anche suo malgrado) la vita di molte persone: Lo è la casalinga nell’Italia post-bellica; lo è la Barbie che è riuscita a costruire un mondo tutto suo e che vive a Barbieland; lo è il Professore di lettere classiche rigido e inflessibile nella scuola come nella vita. Momenti di riflessione ma anche di divertimento che vedono ancora una volta la piazza del paese diventare il centro della nostra comunità.