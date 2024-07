AEW ROH | Hanno firmato gli ex modelli WWE Mansoor e Mace

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 luglio 2024) La AEW ha un nuovo tag team. Sean Ross Sapp di Fightful Select ha appena inviato un nuovo aggiornamento di “mercato” sul suo Patreon esclusivo in cui rivela che un duo di ex WWE ha appenacon la All Elite Wrestling ed in particolare con la Ring of Honor. Parliamo della coppia formata da Mason Madden (l’exdella Retribution) e. La notizia del loro ingaggio era nell’aria dopo le scene dedicate agli MxM, come si fanno chiamare, durante gli show della Ring of Honor. Secondo quanto riportato in precedenza, il team sarebbe stato destinato a una partecipazione alla promozione sorella della AEW, la Ring of Honor. In effetti, una vignetta che annunciava l’arrivo della MxM Collection è andata in onda su Ring of Honor TV il 4 luglio, preannunciando l’arrivo del “Mahogany Hunk” e dell’“Ironed Chic“, con la coppia che ha mantenuto la gimmick della Maximum Male Models che avevano interpretato durante la parte finale della loro esperienza in WWE.