Ace Combat 7 | Skies Unknown disponibile per Nintendo Switch

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bandai Namco Europe ha lanciato oggi ACE7:– DELUXE EDITION per. Questo celebre gioco ditimenti aerei, che ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, arriva ora su, permettendo ai giocatori di godere delle sue emozionanti battaglie aeree ovunque si trovino. Con la possibilità di volare liberamente a 360 gradi nel cielo con i propri velivoli preferiti, ACE7 continua a stupire per le sue intense battaglie, i velivoli agili e futuristici e i paesaggi meticolosamente riprodotti. Contenuti della Deluxe Edition perQuesta versione perinclude 6 DLC e diversi oggetti bonus già disponibili sulle altre piattaforme: La storia originale di “ACE7:” 3 set originali di velivoli + 3 missioni SP: Part1 “ACE7:– ADF-11F Raven Set” Part2 “ACE7:– ADF-01 FALKEN Set” Part3 “ACE7:– ADFX-01 Morgan Set” Part4 “ACE7:– Unexpected Visitor” Part5 “ACE7:– Anchorhead Raid” Part6 “ACE7:– Ten Million Relief Plan” Il “Music Player Mode” come bonus L’F-104C -Avril- giocabile L’ F-4E Phantom II giocabile 3 famose skin in arrivo dalle serie passate 8 famosi emblemi dalle serie passate DLC Disponibili Separatamente Oltre ai contenuti inclusi nella Deluxe Edition, sono disponibili molti altri DLC per l’acquisto separato, permettendo ai giocatori di immergersi ancora di più nel mondo di ACE7:: ACE7:25th Anniversary DLC – Original Aircraft Series – Set ACE7:25th Anniversary DLC – Experimental Aircraft Series – Set ACE7:25th Anniversary DLC – Cutting-edge Aircraft Series – Set ACE7:– TOP GUN: Maverick Aircraft – Set Sperimenta le emozioni del volo e delle battaglie aeree con ACE7:– DELUXE EDITION, oraper! L'articolo Ace7:perproviene da NerdPool.