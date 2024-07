Abbonamenti ’bruciate’ subito 351 tessere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lo sconto speciale non lascia indifferenti i vecchi abbonati, che nel primo giorno utile rinnovano la bellezza di 351. Davvero un numero enorme, che a prescindere dal prezzo in pochi si aspettavano. Per il resto, passano gli anni, cambiano le categorie ma i primi tredella Spal finiscono sempre nelle mani di Alessandro Penazzi, Sanzio Scalambra e Luigi Bonsi. Quest’ultimo è stato il primo in assoluto a completare l’operazione, battendo sul tempo Penazzi che doveva acquistare duee aveva raggiunto prima di tutti il centro commerciale Le Mura, come del resto accade senza soluzione di continuità dal 2018 a oggi (naturalmente con l’eccezione delle due stagioni nelle quali a causa della pandemia non è stata effettuata la campagna).