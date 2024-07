Volley Velasco dice no al villaggio Olimpico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Secondo le ultime le azzurre non alloggeranno nelJuliono. Stando aball.it, l’attuale CT della Nazionale difemminile avrebbe deciso di non far dormire la sua squadra neldi Parigi durante l’Olimpiade. La scelta nasce dal fatto che l’allenatore argentino, chiamato a condurre l’Italia dopo il corso di Davide Mazzanti, vuole che ci sia la massima concentrazione. Le azzurre sono reduci dalla vittoria della VNL, che ha anche garantito l’accesso matematico a Parigi e poi, iri 9 luglio, nell’ultimo test sono incappate in una sconfitta che anon è piaciuta. Nel post partita, senza giri di parole, ha spiegato: «Non mi è piaciuta la squadra, perché è stata remissiva. Abbiamo fatto un sacco di pallonetti, invece di attaccare con decisione.