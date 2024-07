Valditara | banditi cellulari a scuola

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 22.05 Dallo stop aiin classe anche per scopi didattici fino al ritorno al diario cartaceo per riabituare gli studenti a scrivere con penna su carta. Così viene indicato nelle circolari firmate dal ministro dell'Istruzione e del Merito,, illustrate a un convegno a Palazzo San Macuto, a Roma. Tablet e computer dovranno essere utilizzati sotto la guida del docente. Per gli smartphone la stretta,che coinvolge gli alunni fino alle medie, è più severa:per qualsiasi scopo.