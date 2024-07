Trattative Bartolomei piace in serie B Morra-Rimini | parti lontane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A meno di una settimana dal via, a Pian di Massiamo si lavora su più fronti. Sia societari che tecnici. Jacopo Giugliarelli è infatti al lavoro per colmare le lacune della rosa. In attesa di cedere i giocatori che potranno portare liquidità, il direttore sportivo del Grifo sa che dovrà reperire sul mercato un attaccante che possa far fare il salto di qualità alla squadra, un giocatore, sulla carta, da doppia cifre. LaC è attenta agli sviluppi di Claudio, attaccante del, che domani ha in agenda un appuntamento con la sua squadra per il rinnovo del contratto ma pare che il giocatore non abbia intenzione di firmare il prolungamento. Il Perugia si mette in fila per corteggiare la punta che nella passata stagione ha realizzato 20 gol.