Tragedia annunciata Doccia fredda per Biden | il primo senatore Dem che si sgancia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo i deputati democratici, anche tra i senatori vicini a Joecominciano a farsi sentire pubblicamente le prime voci di chi ritiene sia giusto che il presidente americano si faccia da parte e abbandoni la corsa alle elezioni di novembre. Ila metterci la faccia e a esprimere ai microfoni della Cnn questo pensiero è ilDem Michael Bennet, convinto chenon possa vincere le elezioni dopo il dibattito con il suo rivale repubblicano. «Penso che Donald Trump sia sulla buona strada per vincere queste elezioni e forse vincerle a valanga, portandosi dietro Senato e Camera», ha detto Bennet alla Cnn. «Quindi per me questa non è una questione di sondaggi. Non è una questione di politica. È una questione morale sul futuro del nostro Paese», ha dichiarato.