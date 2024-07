Sfruttamenti e aggressioni fisiche | l' ultimo caso della vergogna contro i braccianti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildi Satnam Singh, il bracciante indiano morto lo scorso 19 giugno in seguito a un incidente di lavoro nella zona dell'Agro Pontino, che ha portato all'arresto del datore di lavoro per omesso soccorso – quindi con l'ipotesi di omicidio doloso – non ha fatto altro che scoperchiare un vaso di pandora noto a molti, ma che agiva sottotraccia. Sì, perché un ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha appena fatto emergere un'altra storia di violenze e abusi suinel territorio delle Langhe. Due uomini, uno marocchino e l'altro macedone, sono finiti ai domiciliari con l'accusa di reati come l'intermediazione illecita, lo sfruttamento del lavoro e altre violazioni alla normativa relativa al soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale.